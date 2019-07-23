Вопрос возврата средств из Банка Астаны на строительство ЛРТ рассматривается – Касымбек

Заместитель премьер-министра Казахстана Женис Касымбек на заседании правительства во вторник сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос взыскания с ликвидированного «Банка Астаны» средств на строительство ЛРТ в столице. Ранее такое поручение давал глава города Алтай Кульгинов.

«По вопросу реализации проекта легкорельсового транспорта в Нур-Султане. В настоящее время акимат города Нур-Султан совместно с Национальным банком, АО «Фонд проблемных кредитов» и министерством финансов рассматривает вопрос взыскания задолженности с АО «Банк Астаны», - сказал Касымбек.

Он уточнил, что «вопрос дальнейшей реализации проекта будет рассмотрен 24 июля в рамках заседания государственной комиссии по вопросу развития города Нур-Султан».

Позже, в кулуарах, Касымбек отметил, что один из вопросов, который будет обсуждаться на заседании комиссии, «это дальнейшее строительство и завершение проекта легкорельсовой дороги».

«Проект действительно затянулся, не первый год строится. Проблема была в том, что были средства в «Банке Астаны». Сегодня акимат совместно с Нацбанком и министерством финансов проводит мероприятия по взысканию этих средств. Средства заморожены, более 80 млрд тенге. Это был транш по займу. Исходя из этого, строительство временно приостановлено. Поручение президента – завершить этот объект. В четверг акимат будет представлять варианты и механизмы реализации этого проекта. По итогам госкомиссии мы сможем дать более полную информацию», - сказал он.

Касымбек также добавил, что проект планируется реализовать до конца 2020 года.

«Сроки, которые мы для себя ставим совместно с акиматом, это конец следующего года», - сказал он.

Ранее аким столицы Алтай Кульгинов поручил заняться вопросом возвращения средств на строительство ЛРТ, зависших в лишенном лицензии «Банке Астаны».

«Была критика со стороны главы государства по неэффективному планированию бюджета. Поднята проблема строительства ЛРТ, затронуты вопросы высокой стоимости проекта, а также целесообразности. Все замороженные в «Банке Астаны» средства проекта ЛРТ должны быть возвращены государству. Поручаю Аскару Кеменгеровичу (заместитель акима Аскар Амрин – V) срочно заняться этим вопросом», - поручал Кульгинов в ходе встречи с активом города на прошлой неделе.

15 июля в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает проект строительства ЛРТ в столице нецелесообразным, но поручил его достроить.

Проект строительства ЛРТ в столице Казахстана был впервые предложен в 2005 году, когда акимом города был Умирзак Шукеев. Спустя несколько лет было заявлено, что проект заморожен из-за его высокой стоимости. Однако в 2015 году (акимом столицы был Адильбек Джаксыбеков) был подписан меморандум с консорциумом китайских компаний. Осенью 2017 года (город возглавлял Асет Исекешев) началось строительство линии ЛРТ, состоящей из 18 станций и продолжительностью 22 км. Предполагалось, что строительство завершится к концу 2019 года, однако в начало этого года оно было практически заморожено из-за недостаточного финансирования.