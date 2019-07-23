Соответствующие поправки в законодательство будут внесены в парламент в декабре
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В Казахстане усилят ответственность за неэффективное использование бюджетных средств
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

До конца года правительство Казахстана внесет в парламент поправки в законодательство по усилению ответственности государственного и квазигосударственного сектора по усилению ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов.

«В октябре текущего года будет проведен анализ эффективности использования средств, выделяемых квазигоссектору. Будут выработаны подходы по контролю отдачи от вложенных средств и разработан проект методики для оценки для квазигоссектора», - рассказал Смаилов.

Он также добавил, что в декабре министерство национальной экономики совместно со счетным комитетом примут меры, в том числе, по «изменению законодательства по усилению ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств государственного и квазигоссектора».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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