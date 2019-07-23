В Казахстане усилят ответственность за неэффективное использование бюджетных средств

Соответствующие поправки в законодательство будут внесены в парламент в декабре
Тамара Вааль, Vласть
До конца года правительство Казахстана внесет в парламент поправки в законодательство по усилению ответственности государственного и квазигосударственного сектора по усилению ответственности за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов.
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