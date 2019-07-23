Тургумбаев о нападении на журналистов в Алматы: «Будем разбираться»

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, комментируя в кулуарах заседания правительства нападение на журналистов перед пресс-конференцией в Алматы накануне, сообщил, что зарегистрировано два заявления, по ним «будем разбираться».

«Вчера был инцидент в городе Алматы во время проведения брифинга или совещания, две стороны поссорились между собой, этот инцидент стал достоянием гласности. В настоящее время две стороны написали заявление о нанесении телесных повреждений и хулиганства в отношении каждой из них. Каждая из них обратились в полицию, а также в медицинское учреждение. На сегодняшний день 2 заявления зарегистрировано и будем разбираться», - сказал Тургумбаев.

Журналисты поинтересовались у министра, на самом ли деле женщины, напавшие на журналистов вчера, 22 июля, были направлены туда спецорганами, как пишут пользователи интернета. На что Тургумбаев ответил: «Такого вопроса нет».

Также журналисты спросили у главы МВД по поводу задержания журналистов во время несанкционированных митингов 6 июля, Тургумбаев на это заявил, что к ним «заявления не поступало».

Напомним, вчера на съемочную группу «Радио Азаттык было совершено нападение. Журналисты направлялись в здание Казахстанского бюро по правам человека на пресс-конференцию «Государство борется с матерями и детьми», когда на них накинулись пять неизвестных женщин. На пресс-конференции планировалось обсудить подробности дел арестованных многодетной матери Оксаны Шевчук и матерей-одиночек Гульзипы Джаукеровой и Жазиры Демеуовой. Однако она была сорвана. По словам Андрея Свиридова, сотрудника бюро по правам человека, несколько агрессивных женщин начали нападать на спикеров и журналистов, присутствующих в кабинете.Пострадали трое журналистов: «Радио Азаттык», информагентства КазТАГ и телеканала «Алматы».