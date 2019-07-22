В Алматы напали на съемочную группу «Радио Азаттык»

На съемочную группу «Радио Азаттык совершено нападение. Журналисты направлялись в здание Казахстанского бюро по правам человека на пресс-конференцию «Государство борется с матерями и детьми», когда на них накинулись пять неизвестных женщин. На пресс-конференции планировалось обсудить подробности дел арестованных многодетной матери Оксаны Шевчук и матерей-одиночек Гульзипы Джаукеровой и Жазиры Демеуовой. Однако она была сорвана.

По словам Андрея Свиридова, сотрудника бюро по правам человека, несколько агрессивных женщин начали нападать на спикеров и журналистов, присутствующих в кабинете.

«Напали на мать Оксаны Шевчук, которая должна была быть спикером на пресс-конференции. На сотрудника бюро по правам человека Сергея Дуванова вчетвером навалились женщины, они выхватили его сотовый телефон и унесли. Также пострадали трое журналистов: изданий Азаттык, КазТАГ и телеканала «Алматы». У кого-то утащили смартфоны, у кого-то разбили камеры. Мы вызвали полицию», - рассказал он.

Сейчас журналисты «Радио Азаттык» и КазТАГ пишут заявления. Нападавшие женщины скрылись, однако некоторые очевидцы говорят, что одну из них удалось задержать.