В Алматы напали на съемочную группу «Радио Азаттык»

Нападение совершила группа женщин перед началом пресс-конференции «Государство борется с матерями и детьми»
На съемочную группу «Радио Азаттык совершено нападение. Журналисты направлялись в здание Казахстанского бюро по правам человека на пресс-конференцию «Государство борется с матерями и детьми», когда на них накинулись пять неизвестных женщин. На пресс-конференции планировалось обсудить подробности дел арестованных многодетной матери Оксаны Шевчук и матерей-одиночек Гульзипы Джаукеровой и Жазиры Демеуовой. Однако она была сорвана.
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