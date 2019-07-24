ТОО «Экосервис-С», подавшее в суд на Vласть, отозвало свой иск

ТОО «Экосервис-С», ранее подавшее исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации и возмещении материального ущерба, обратилась в суд об отзыве иска для дополнительной подготовки.

5 марта на Vласти вышел материал «Темные пятна мониторинга качества окружающей среды», в котором со ссылкой на постановление суда указано, что ТОО «Экосервис-С», проводившее замеры по загрязнению окружающей среды на Алматинской ТЭЦ-2 и других предприятиях ТОО «Алматинские Электрические Сети», предоставляло недостоверные данные по содержанию нефтепродуктов в воде.

17 мая ТОО «Экосервис-С» обратилось в суд с иском к интернет-журналу Vласть и журналистке Ольге Логиновой. В своем иске истец указывает, что на момент опубликования статьи постановление суда еще не вступило в законную силу, что указанные в статье сведения об отзыве протоколов лаборатории не соответствуют действительности, а сама лаборатория «имеет незапятнанную репутацию перед государственными и частными структурами».

ТОО «Экосервис-С» также просило взыскать сумму материального ущерба, понесенного в результате расторжения договора с ТОО «НПП им. Эрнста Геккеля» на выполнение работ по аналитической обработке предоставляемых проб воды якобы из-за сведений, указанных в материале.

Изучив доказательства, предоставленные ТОО «Экосервис-С», юрист Сергей Злотников, представляющий Vласть в суде, заявил об их фальсификации и ходатайствовал о назначении экспертизы. ТОО «Экосервис-С» обратилось в суд с заявлением и попросило отозвать иск для более детальной подготовки.

17 июля суд определил оставить иск без рассмотрения. Отметим, что 26 июня аттестат аккредитации лаборатории «Экосервис-С» был отозван Национальным центром аккредитации.