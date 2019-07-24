Суд отказал Мухтару Джакишеву в условно-досрочном освобождении

Судья городского суда Семея Ермек Шымыров отклонил ходатайство бывшего председателя правления национальной компании «КазАтомПром» Мухтара Джакишева об освобождении условно-досрочно. Это второй отказ в УДО за последний год.

Джакишев уже провел в заключении десять лет и два месяца. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.

Мухтар Джакишев не присутствовал в зале суда, он находился на видеосвязи из учреждения, где отбывает наказание. Он впервые за десять лет выступил с публичной речью, в которой отметил, что все его предыдущие суды «объединяет одно – это отсутствие правды».

Адвокаты Джакишева настаивали, что состояние здоровья осужденного дает основания для его освобождения. В прошлом году ему была присвоена третья группа инвалидности.

Администрация учреждения, в котором содержится Джакишев, выступила в поддержку ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего главы «Казатомпрома».

Прокурор выступил против условно-досрочного освобождения Джакишева, указав, что осужденный не признал себя виновным и не раскаялся в содеянном, а со стороны защиты не было представлено доказательств о том, что Джакишев погасил причиненный вред.

Адвокат Нурлан Бейсекеев указал, что непризнание осужденным вины не может быть основанием для отказа в УДО, а погашение вреда Джакишевым невозможно в настоящее время из-за его состояния здоровья.

Судья, оглашая решение об отказе в условно-досрочном осуобождении, указал, что Джакишев не погасил ущерб, который, как установил суд, он нанес своими действиями "Казатомпрому" - свыше 99 млрд. тенге. Кроме того, из семи поощрений Джакишева, большинство получено не в последние три года, что свидетельствует, считает судья, о нестабильности осужденного.

Находящиеся в зале сторонники Мухтара Джакишева в течение минуты скандировали "Позор" после того, как судья Шымыров завершил оглашение решения.

Защита Джакишева может подать апелляцию в течение десяти дней. В случае ее отклонения он сможет вновь подать ходатайство об условно-досрочном освобождении спустя шесть месяцев. До конца срока ему осталось 3 года 9 месяцев и 26 дней.