Израиль предложил Казахстану открыть прямое авиасообщение между странами

Сегодня на встрече председателя комитета гражданской авиации Талгата Ластаева с послом Государства Израиль в Казаxстане Лиат Вексельман обсуждены вопросы установления прямого авиасообщения между странами, сообщила пресс-служба КГА.

Согласно действующим договоренностям между авиационными властями двух стран, назначенные авиакомпании обеих сторон имеют право выполнять 7 регулярных пассажирских рейсов и 2 регулярных грузовых рейса между Казахстаном и Израилем. По информации КГА, в целях дальнейшего развития взаимоотношений и увеличения туристического потока между странами, Вексельман предложила установить прямое авиасообщение между странами путем предоставления пятой степени свободы воздуха в аэропортах Нур-Султан или Алматы китайской авиакомпании «Hainan Airlines», осуществляющей прямые пассажирские рейсы между Тель-Авивом и Шанхаем.

«По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по установлению прямого авиасообщения между странами. Открытие прямого воздушного сообщения между странами будет способствовать укреплению взаимоотношений между двумя дружественными государствами, а также успешному развитию туризма двух стран», - сообщили в комитете гражданской авиации.