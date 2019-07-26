Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel

До конца этого года Apple приобретет большую часть бизнеса Intel по производству 5G-модемов для смартфонов, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщения обеих компаний.

Стороны подписали соглашение, согласно которому Apple получит более 17 тыс. патентов на беспроводные технологии, в том числе на различные протоколы стандартов сотовой связи и архитектуры модемов. За Intel сохранится возможность разрабатывать модемы для приложений, не предназначенных для смартфонов. Сумма сделки оценивается в $1 млрд.

О том, что Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, 23 июля со ссылкой на источники писала газета The Wall Street Journal. Издание отмечало, что для корпорации Apple эта сделка является стратегической, но также выгодна и компании Intel, которая таким образом избавится от убыточного производства: ежегодные потери Intel на разработках для смартфонов издание оценило в сумму около $1 млрд. Теперь компания, по информации The Wall Street Journal, сосредоточится на разработках 5G-технологий для других устройств.