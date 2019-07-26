СМК ответил на заявление Шукеева об отсутствии в стране производства сельхозтехники

Союз машиностроителей Казахстана после заявления акима Туркестанской области Умирзака Шукеева о том, что в стране нет производства сельхозтехники, а тех, кто собирает ее по частям и еще хочет за это льготы, назвал мошенниками, сделали ответное заявление. Здесь отмечают, что «с недоумением воспринял сообщения в СМИ относительно отечественных производителей сельскохозяйственной техники».

«Данная информация не соответствует действительности и наносит урон не только репутации целой отрасли отечественных производителей, но и дискредитирует государственную политику индустриализации в целом. Ещё большее недоумение вызывает тот факт, что в прошлом году, посещая завод АО «АгромашХолдинг», руководство Минсельхоза, наоборот, отмечало высокую степень локализации и организацию производства», - говорится в заявлении.

Указывается, что машиностроительными предприятиями Казахстана только за первое полугодие 2019 года было произведено продукции на общую сумму 553 млрд тенге.

«Что касается сельхозмашиностроения, то в Казахстане производится целый спектр сельскохозяйственной техники. Лисаковским предприятием «Дон Мар» производятся зерновые жатки, которые практически на 100% локализованы в РК. Костанайское предприятие «АгромашХолдинг» имеет 90% локализацию в производимых сеялках, свыше 40% в производимых комбайнах и до 100% в выпускаемых узлах и агрегатах (тележки для жаток, подборщики, противовесы на трактора, быстро изнашиваемые детали, наклонная камера, шкивы и т.д.). ТОО «СемАЗ» выпускает трактора МТЗ, Кокшетауское предприятие «КАИК» производит посевные комплексы, прицепы, пресс-подборщики, навесное оборудование и прочие орудия, компанией AVAGRO налажен выпуск опрыскивателей и т.д. Только в сельхозмашиностроении создано более 2500 постоянных рабочих мест, и это не считая, сколько дополнительных рабочих мест создает отрасль мультипликативным эффектом в смежных отраслях», - перечислили в СМК.

Здесь также напомнили, что производители тракторов и комбайнов Казахстана подписали соглашение о промышленной сборке, которое налагает на сельхозмашиностроителей взаимные обязательства по локализации взамен на преференции. И е случае невыполнения требований по локализации, предприятия обязаны вернуть все полученные государственные преференции.

«Машиностроители Казахстана постоянно работают над увеличением локализации запасных частей и комплектующих в целях повышения конкурентоспособности и создания дополнительных рабочих мест на своих производствах, при этом субсидии, о которых идет речь, сельзохмашиностроители не получают. Субсидии выдаются аграриям, приобретающим технику отечественного производства, причем в 2, а иногда и в 3,5 раза меньше, чем за аналогичную импортную технику. Тем самым мы бы хотели еще раз подчеркнуть, что приоритета в субсидировании отечественной техники перед импортной нет», - заявили в СМК.

Накануне аким области Умирзак Шукеев в ходе ознакомления с работами по уборке зерновых на сельскохозяйственных предприятиях Байдибекского района, заявил, что «нет у нас производства сельхозтехники». «Привезли трактор или комбайн по частям, собрали здесь и ещё льготы хотят от государства. Это мошенники, хотят заработать на фермере», - считает он.