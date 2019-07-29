Дым от пожаров в Сибири дошел до Алматинской области

Шлейф от пожаров в Сибири распространяется в западном направлении и покрывает Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Костанайскую, Карагандинскую и Алматинскую область, а также столицу, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в шести областях обнаружено превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ:

В Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Алматинской областях, а также в столице сложились неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе, отметили в «Казгидромете».

Отметим, что 25 июля дым наблюдался в столице, а 27 июля - в Алматы.

В Красноярском крае РФ горит около 948,4 тыс. га леса, в Иркутской области огнем охвачено около 581,8 тыс. га леса. В Бурятии и Забайкалье горит 36,8 тыс. га леса, еще 1,13 млн га – в Якутии. Общая площадь пожаров в Сибири к 28 июля увеличилась до 3 млн га.