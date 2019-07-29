Предварительные слушания по делу Серикжана Билаша начались в столице

В понедельник, 29 июля, в столице начались предварительные слушания по делу лидера незарегистрированного движения «Атажұрт» Серикжана Билаша. Ему предъявили обвинения в «возбуждении розни», сообщает «Радио Азаттык» .

В суд пришли десятки сторонников Билаша. В здании суда открыли два зала: в одном проходят предварительные слушания, во втором идет трансляция происходящего. При этом часть людей остается снаружи здания суда. Когда Билаш вошел в зал судебных заседаний, его сторонники начали скандировать: «Бостандық!» («Свобода!»).

Напомним, Серикжану Билашу предъявлено обвинение по ч.1 ст.174 (Умышленные действия, направленные на возбуждение розни), и в случае признания виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Билаш отвергает предъявленные ему обвинения как политически мотивированные и называет возбужденное против него дело сфальсифицированным.

В его поддержку проводятся одиночные акции с призывом освободить. В последние несколько недель такие акции прошли в Алматы и столице.

Серикжан Билаш был задержан в ночь на 10 марта, по данным столичного департамента полиции, «по подозрению в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни».

Ранее, в феврале, Билаш уже привлек внимание властей. Тогда, как сообщало Радио Азаттык, специализированный межрайонный административный суд Алматы оштрафовал Билаша на 100 МРП (1 МРП = 2 525 тенге). Его обвиняли в руководстве незарегистрированным объединением и участии в нем.

Билаш известен деятельностью по защите прав казахов в Синьцзяне, его организация «Атажұрт еріктілері» (известна также как «Атажұрт») в числе первых поднимала вопросы о давлении на этнические меньшинства в Китае и существующих там «лагерях политического перевоспитания».