$1,2 млрд сэкономят на строительстве ЛРТ в столице

«По докладу акима мы видим, что проект столице необходим. Проект полностью пересмотрен, проведена работа по оптимизации. По итогам данной работы, по информации акимата города, экономия по стоимости проекта составит 1 млрд 200 млн долларов США», - сообщил Мамин.
При этом, подчеркнул он, благодаря проведенным мерам, $258 млн, ранее переведенные в Банк Астаны, будут возвращены акимату города для дальнейшей реализации проекта.
«Верю, что данный проект внесет вклад в развитие общественного транспорта столицы», - резюмировал глава правительства.
Как пояснил аким города Алтай Кульгинов, в данный момент уже начаты переговоры с китайской стороной о включении налогов в цену контракта.
«Данная мера даст возможность снизить расходы по проекту в размере 200 млн долларов. Также, с учетом текущей загруженности пассажиропотока, рассматривается возможность сокращения части подвижного состава с 19 до 12 единиц. Интервал движения был 3 минуты, решили увеличить до 10 минут. Данная мера позволит сэкономить порядка 40 млн долларов», - рассказал глава столицы.
Вместе с тем, акимат планирует сократить количество станций с 18 до 11, будут оптимизированы пешеходные и подземные пешеходы, что «позволит сэкономить более 110 млн долларов».
«С учетом международного опыта, допустим, международного аэропорта Хитроу в Лондоне или в Шереметьево аэроэкспресс в Москве, в здании АбуДаби Плаза предлагается предусмотреть возможность прохождения регистрации на авиарейс пассажирами, а дальнейший переезд до терминала аэропорта по принципу аэровокзала», - также рассказал Кульгинов.
В итоге, резюмировал он, по принятым мерам «экономия средств бюджета от первоначального расчета составила 1,2 млрд долларов – это более 800 млн долларов сэкономлено по обслуживанию займа и 350 млн долларов на строительно-монтажные работы».
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