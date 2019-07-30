$1,2 млрд сэкономят на строительстве ЛРТ в столице

Акимат столицы пересмотрел стоимость строительства ЛРТ в городе, в результате экономия по проекту должна составить $1,2 млрд, сообщил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«По докладу акима мы видим, что проект столице необходим. Проект полностью пересмотрен, проведена работа по оптимизации. По итогам данной работы, по информации акимата города, экономия по стоимости проекта составит 1 млрд 200 млн долларов США», - сообщил Мамин.

При этом, подчеркнул он, благодаря проведенным мерам, $258 млн, ранее переведенные в Банк Астаны, будут возвращены акимату города для дальнейшей реализации проекта.

«Верю, что данный проект внесет вклад в развитие общественного транспорта столицы», - резюмировал глава правительства.

Как пояснил аким города Алтай Кульгинов, в данный момент уже начаты переговоры с китайской стороной о включении налогов в цену контракта.

«Данная мера даст возможность снизить расходы по проекту в размере 200 млн долларов. Также, с учетом текущей загруженности пассажиропотока, рассматривается возможность сокращения части подвижного состава с 19 до 12 единиц. Интервал движения был 3 минуты, решили увеличить до 10 минут. Данная мера позволит сэкономить порядка 40 млн долларов», - рассказал глава столицы.

Вместе с тем, акимат планирует сократить количество станций с 18 до 11, будут оптимизированы пешеходные и подземные пешеходы, что «позволит сэкономить более 110 млн долларов».

«С учетом международного опыта, допустим, международного аэропорта Хитроу в Лондоне или в Шереметьево аэроэкспресс в Москве, в здании АбуДаби Плаза предлагается предусмотреть возможность прохождения регистрации на авиарейс пассажирами, а дальнейший переезд до терминала аэропорта по принципу аэровокзала», - также рассказал Кульгинов.

В итоге, резюмировал он, по принятым мерам «экономия средств бюджета от первоначального расчета составила 1,2 млрд долларов – это более 800 млн долларов сэкономлено по обслуживанию займа и 350 млн долларов на строительно-монтажные работы».