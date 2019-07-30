Казахстан рассматривает Францию как основного партнера в ЕС – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра. На встрече глава государства заверил, что наша страна продолжит создавать все необходимые условия для эффективной работы французских компаний, сообщила Акорда.

«Мы рассматриваем Францию в качестве основного партнера в рамках Европейского союза. ЕС является главным торговым партнером Казахстана. Объем двусторонней торговли между нашими странами достиг $4,5 млрд, а объем прямых инвестиций из Франции в экономику нашей страны превысил $15 млрд», - сказал Токаев, добавив, что между Казахстаном и Францией создан весьма серьезный задел для двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической и политической сферах.

Глава государства также отметил успешную деятельность в нашей стране целого ряда французских компаний и заверил, что Казахстан продолжит создавать все необходимые условия для их эффективной работы.

В свою очередь французский министр подчеркнул, что Францию и Казахстан связывает многолетнее взаимовыгодное стратегическое партнерство и выразил стремление всячески наращивать плодотворное взаимодействие между двумя странами.