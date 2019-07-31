Все стороны очередных переговоров по Сирии подтвердили свое участие – МИД

Все стороны, приглашенные на 13-й раунд переговоров по Сирии, подтвердили свое участие, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана. Встреча пройдет в казахстанской столице 1-2 августа.

«На данный момент все ранее приглашенные стороны подтвердили свое участие. Так, делегацию России возглавит Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция будет представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства ТР Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Кроме того, на запланированной встрече будут участвовать обе стороны конфликта в Сирии – правительственная делегация, которую возглавит постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой», - сообщили в МИД.

Впервые во встрече примут участие в качестве наблюдателей делегации Ирака и Ливана.

Вместе с тем спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен «по состоянию здоровья будет вынужден пропустить предстоящие переговоры». По данным МИД, делегацию ООН возглавит его заместитель.

Также для участия в проводимом на полях межсирийских переговоров очередного заседания рабочей группы по освобождению задержанных/заложников прибудут представители Международного Комитета Красного Креста и управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«По аналогии с предыдущими раундами, в первый день за закрытыми дверями пройдут двусторонние и многосторонние технические консультации, на следующий день – пленарное заседание. Основные итоги двухдневных переговоров будут изложены в совместном заявлении государств-гарантов Астанинского процесса», - напомнили в министерстве.