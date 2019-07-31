Токаев поручил тщательно расследовать дело о пытках заключенных в Заречном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение провести тщательное расследование по факту применения пыток к заключенным в колонии в Алматинской области.

«Поручил генпрокурору провести тщательное расследование пыток заключенных в исправительном учреждении(ИУ) в с.Заречное Алматинской области», - написал Токаев в Twitter.

Он напомнил, что 5 сотрудников исправительного учреждения задержаны, ряд сотрудников уволены.

«МВД поручено модернизировать исправительное учреждение, усилить гражданский контроль для недопущения подобных инцидентов», - отметил президент.

Видео, на котором одного заключенного скручивают на полу, а другого подвесили за руки и требовали не писать жалоб, появилось ранее на YouTube. По информации МВД, по результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников, из них 7 уволены, освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и два его заместителя, 5 сотрудников учреждения водворены в изолятор временного содержания.