ПСД по музею-заповеднику «Бозок» в столице разработают в 2020 году

В столице появится историко-культурный музей-заповедник «Бозок». Проектно-сметная документация будет разработана в следующем году, сообщил глава города Алтай Кульгинов.

На своей странице в Instagram Кульгинов написал, что провел «плодотворную» встречу с министром культуры и спорта Актоты Раимкуловой, по итогам которой был подписан совместный план развития государственного историко-культурного музея-заповедника «Бозок».

«Проектно-сметную документацию объектов музея-заповедника (визит-центр, археологический парк) запланировали разработать в 2020 году, после перейти к разработке дорожной инфраструктуры», - сообщил аким.

Целью проекта является реконструкция городища «Бозок» и создание археологического парка с 5-ю поселениями ботайцев, саков, гуннов, тюрков, Казахского ханства в соответствии с историческими периодами.

Кульгинов также сообщил, что запланирован ряд мероприятий по дальнейшему развитию сферы туризма в столице.

Согласно информации, опубликованной на сайте e-history, археологический памятник Бозок был обнаружен в 1998 году в результате обследования верховьев реки Ишим. Городище существовало во времена Тюркского каганата (VI-VIII вв.), Кипчакского ханства (Х-ХII вв.), Золотой Орды (Улус Джучи, XIII-XIV вв.) и Казахского ханства (XV-XVI вв.). В VII веке на территории городища появилось тюркское святилище. В X-XII веке здесь была военная ставка предводителя кыпчакских племен. Также обнаружен ряд мавзолеев эпохи Золотой орды, монгольские и тюркские элитные захоронения. В эпоху позднего средневековья (XV-XVII вв.) здесь располагался некрополь.