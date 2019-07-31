Нацбанк начнет оценку качества активов банковского сектора с 1 августа

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которое он дал в апреле на совещании по итогам деятельности Национального банка за 2018 год, регулятор проведет оценку качества активов банковского сектора (AQR). Этот процесс стартует 1 августа и коснется 14 крупнейших банков, занимающих порядка 87% активов банковского сектора страны, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Как поясняет регулятор, AQR является «своего рода диагностикой, позволяющей определить потребность банков в капитале, дать оценку качества портфелей, проанализировать практику кредитования». Проводимая Нацбанком работа в этом направлении преследует три основные цели.

«Во-первых, обеспечение прозрачности всей банковской системы за счет повышения качества доступной информации о финансовом состоянии ключевых банков. Во-вторых, укрепление финансовой стабильности за счет выявления и внедрения корректирующих мер для улучшения финансового состояния банков (при необходимости). В-третьих, повышение доверия со стороны инвесторов и вкладчиков за счет демонстрации надёжности банков, работающих в Казахстане», - перечисляется в сообщении.

Нацбанк ожидает, что «результатом процедуры станет совершенствование действующих бизнес-процессов банков (в соответствии с лучшей международной практикой), активизация кредитования реальной экономики и улучшение качества предоставляемых услуг для населения Казахстана». Кроме того, прогнозируется улучшение инвестиционного климата Казахстана в целом за счет повышения прозрачности финансового сектора для потенциальных инвесторов.

Указывается, что для обеспечения прозрачности и объективности самой оценки Нацбанк проведет AQR совместно с международным консультантом и независимыми аудиторскими компаниями.

«Изучение состояния казахстанского банковского сектора будет осуществлено в соответствии с методологией Европейского Центрального Банка, которая гарантирует соблюдение единых международных стандартов качества и обеспечивает доверие к результатам программы со стороны международного сообщества. При этом методология Европейского Центрального Банка скорректирована с учетом специфики законодательства и бизнес-процесса казахстанских фининститутов», - пояснил регулятор.

Завершить AQR планируется в декабре 2019 года. При необходимости по итогам работы будет составлен план мероприятий по принятию корректирующих мер в среднесрочной перспективе и даны необходимые рекомендации для БВУ по дальнейшему совершенствованию действующих бизнес-процессов.