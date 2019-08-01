Внести в парламент норму о едином налоге на имущество планируют осенью

Миннацэкономики разработало проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», которым предлагается отменить земельный налог для собственников многоквартирных домов и объединить налоги на имущество и землю для физлиц в единый налог. Законопроект будет внесен в парламент осенью, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

«Основной целью нововведения является упрощение уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами», - отмечается в сообщении министерства.

Авторы законопроекта предлагают объединить налоги на имущество и землю для физических лиц без изменения объекта налогообложения, налоговой базы, ставки, порядка исчисления и уплаты. Два налога просто будут уплачиваться единым платежом.

«Ставки остаются на прежнем уровне, ничего не подорожает, просто будет удобнее платить налог. Сегодня это два разных налога, разная методика начисления, две квитанции и это создает неудобство налогоплательщикам. А для собственников многоквартирных жилых домов земельный налог хотят и вовсе отменить в связи с тем, что на сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны большие затраты на администрирование в связи с большим количеством объектов и сложностью расчетов», - пояснили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в настоящее время документ проходит процедуру согласования в государственных органах. Внести его в парламент планируется осенью текущего года.

«Запланированный срок введения в действие норм – с 2020 года», - заключили в министерстве.

В феврале в миннацэкономики сообщали, что земельный и имущественный налоги могут объединить к 2020 году и создать единый налог на имущество. При этом здесь не исключали, что земельный налог для многоквартирных домов может быть отменен.