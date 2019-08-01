Хищение бюджетных средств при строительстве ЛРТ расследуют в столице

Антикоррупционная служба столицы расследует уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «Астана LRT» по факту хищения бюджетных средств, сообщает «Казинформ» .

«В СМИ активно обсуждаются вопросы международного розыска бывшего председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана. Антикоррупционной службой города Нур-Султана расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «Астана LRT» по факту хищения бюджетных средств при строительстве проекта легкорельсового транспорта. Остальную информацию в интересах следствия мы не можем разгласить», - сообщил старший следователь первого департамента антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров на брифинге.

Ранее сообщалось, что бывший председатель ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в розыск по линии Интерпола. В отношении него Агентство по противодействию коррупции возбудило уголовное дело.