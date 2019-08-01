Ранее сообщалось, что экс-глава компании объявлен в международный розыск
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Хищение бюджетных средств при строительстве ЛРТ расследуют в столице
ФОТО ВАЛДИС КЕЙС

Антикоррупционная служба столицы расследует уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «Астана LRT» по факту хищения бюджетных средств, сообщает «Казинформ».

«В СМИ активно обсуждаются вопросы международного розыска бывшего председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана. Антикоррупционной службой города Нур-Султана расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «Астана LRT» по факту хищения бюджетных средств при строительстве проекта легкорельсового транспорта. Остальную информацию в интересах следствия мы не можем разгласить», - сообщил старший следователь первого департамента антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров на брифинге.

Ранее сообщалось, что бывший председатель ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в розыск по линии Интерпола. В отношении него Агентство по противодействию коррупции возбудило уголовное дело.

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