13-е заявление стран-гарантов лучше всего отражает ситуацию в Сирии – Джафари

В пятницу в столице Казахстана завершился 13-й раунд переговоров по урегулированию Сирийского конфликта. Страны-гаранты Россия, Турция и Иран в очередной раз приняли совместное заявление, в котором вновь подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан Нусры» и всех других террористических организаций, а также сообщили о практическом завершении формирования и запуска Конституционного комитета.

«Это самое лучшее итоговое заявление с точки зрения политического содержания. И оно наиболее объективно и близко отражает сегодняшнюю ситуацию в Сирии», - заявил на пресс-конференции постоянный представитель Сирии при ООН, чрезвычайный и полномочный посол Сирии в Он Башар Джафари.

В целом, согласно заявлению, Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республикакак страны-гаранты Астанинского формата подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам устава ООН; подтвердили в этой связи уважение общепризнанных международно-правовых решений, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН.

«Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость установления спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, прежде всего меморандума от 17 сентября 2018 года. Высказали серьезную обеспокоенность в связи с увеличением присутствия террористической организации «Хейат Тахрир аш-Шам» в зоне и подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет безопасности ООН», - зачитал текст совместного заявления заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Стороны также выразили сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации. Кроме того, в рамках переговоров обсуждена ситуация на северо-востоке Сирии. Страны-гаранты отметили, что «достижение долгосрочной стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны».

«Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле» под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, угрожающим национальной безопасности соседних стран», - заявил замминистра.

В очередной раз страны-гаранты выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и подтвердили свою приверженность продвижению ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«Провели подробные консультации в трехстороннем формате, а также с представителями офиса спецпосланника Генсекретаря ООН Педерсена, по вопросам завершения формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Выразили удовлетворение в связи с достигнутым прогрессом по окончательному согласованию состава и правил процедуры органа и подтвердили готовность содействовать скорейшему созыву комитета», - проинформировал Василенко.

Вместе с тем стороны приветствовали очередную успешную операцию по освобождению насильственно удерживаемых заложников, состоявшуюся 31 июля в рамках профильной рабочей группы Астанинского формата. Также стороны подчеркнули, что рабочая группа является «уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами, и согласились предпринять меры по продолжению и активизации ее работы».