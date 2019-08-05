В него войдут около 70 специалистов
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Япония создаст космическое подразделение сил самообороны в 2020 году
Фото AP

Правительство Японии намерено сформировать в 2020 году первое космическое подразделение в составе национальных сил самообороны, куда войдут около 70 специалистов. Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю (префектура Токио), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

Специалисты пройдут соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в ВС США. Новая структура будет вести наблюдение за космическим пространством с целью противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором. Сейчас правительство специально для этого разрабатывает систему мониторинга с использованием наземных радаров и телескопов. Как ожидается, ее эксплуатация начнется через 4 года.

Создать новое подразделение изначально планировалось в 2022 году. Но из-за того, что США в 2020 году также решили сформировать свои космические силы, сроки были перенесены на более ранний период. Предполагается, что обе эти структуры будут активно сотрудничать.

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