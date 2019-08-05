100 электроавтобусов запустят в столице до конца года. Об этом, как сообщается на сайте акимата, накануне на встрече с сотрудниками автопарка заявил глава города Алтай Кульгинов.

«Рабочая группа, сформированная в рамках городского акселератора, занимается вопросами совершенствования работы общественного транспорта. Мы переходим на зеленую экономику. В городе ежегодно растет количество людей, тем самым растет и количество автомобилей. Необходимо сокращать выбросы в окружающую среду. До конца года мы приобретем 100 электроавтобусов. И это только начало», - отметил Кульгинов.

По информации акима, ежедневно на линию выезжают 900 автобусов. За последние 5 лет закуплено свыше 700 автобусов, они имеют пандусы для перевозки людей с особыми потребностями, оснащены современными системами видеонаблюдения. Для комфортного передвижения транспорта ведутся работы по ремонту улиц. Также ежегодно обновляется автопарк – подвижной состав города уже обновлен на 70%.

«Необходимо думать о безопасности и комфорте пассажиров. Стабильная работа пассажирского транспорта является показателем качества жизни населения. Если люди охотно будут пользоваться общественным транспортом, это будет показателем развития города. Сейчас благодаря Bus lane до пункта назначения можно доехать быстрее, нежели на автомашине. Помимо этого, внедрение электронной системы обилечивания позволила повысить доходность автопарков на 40%. Но наряду с этим, если в прошлом году на качество услуг сервиса поступило 13 тыс. жалоб, то в этом уже свыше 21 тыс. (увеличение на 60%). Нам нужно исправлять эту цифру», - подчеркнул градоначальник.



