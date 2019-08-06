Число пострадавших увеличилось до 11-ти
Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе администрации города Ачинска.
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