Число пострадавших увеличилось до 11-ти
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Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились
Снимок с видео/Телеканал ОСА/ТАСС

Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе администрации города Ачинска.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 11 человек.

Возгорание на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским снарядам, которое привело ко взрывам, произошло днем 5 августа. В радиусе 20 км была объявлена эвакуация. Эвакуировали людей из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор, из детского лагеря «Сокол» и самого города Ачинск.

На территории Ачинского района введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что пострадали 8 человек, из них четверо военнослужащих.

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