На «четверку» оценил уровень казахстанской науки глава МОН

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов оценил уровень казахстанской науки на «четверку». Также он рассказал о проблемах, с которыми по-прежнему сталкивается отрасль, сообщает «Казинформ».

«Я бы поставил оценку четыре. Я имею в виду «хорошо». По десятибалльной шкале это будет, наверное, 7 или 8», - сказал Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов в рамках международного форума молодых ученых во вторник.

Министр отметил, что финансирование остается одной из главных проблем научной отрасли.

«Вы знаете, очень много подвергали критике развитие системы науки. Первое – это вопросы системы финансирования, второе – вопросы управления наукой. Мы много говорим о том, что сегодня расходы на науку не превышают 0,12% от ВВП. Это катастрофически мало», - сказал он.

В то же время, добавил глава МОН, необходимо признать, что «если у нас не будет адекватной системы управления наукой и ее финансирования, которая будет транспарентной, справедливой, понятной для всех, то выделяемые средства не могут быть полностью эффективны».

«Для того чтобы сама система была эффективной, нам необходимо выстроить определенную программу принятия решений», - отметил Аймагамбетов.