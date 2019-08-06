КНБ заявил о завершении тестирования сертификата безопасности

Комитет национальной безопасности вечером во вторник заявил, что тестирование национального сертификата безопасности завершено и пользователи могут его удалить со своих устройств.

КНБ "успешно завершено тестирование применения сертификата безопасности", говорится в пресс-релизе ведомства. "В результате создана система по предотвращению киберугроз как в кибер, так и информационном пространстве", - указывается в нем.

"С учетом полученных положительных результатов тестирования, КНБ информирует о прекращении тестирования с 7 августа т.г. В ближайшее время на официальном сайте будут размещены инструкции по удалению сертификата безопасности с личных устройств", - информирует спецслужба.

КНБ заявляет, что "применение сертификата безопасности в дальнейшем будет осуществляться при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер и информационных атак, с предварительным уведомлением граждан Республики Казахстан".

Между тем центр анализа кибер-атак (ЦАРКА) в своем Telegram-канале сообщил, что несколько часов назад получили информацию, что испытания сертификата "закончены, все поставленные в ходе пилота задачи успешно решены".

"Каждый получил свое, мы – свободный Интернет, государство – инструмент борьбы с цифровым оружием", - написали в организации.

Во второй половине июля жителям столицы стали приходить сообщения от операторов связи с предложением установить сертификаты безопасности. «В связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, а также денежных средств с банковских счетов казахстанцев, был внедрен сертификат безопасности, который станет эффективным инструментом защиты информационного пространства страны от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз», - говорилось в сообщениях операторов.

Сертификат безопасности назван Qaznet Trust Network, его предлагается установить на все персональные устройства, оснащенные доступом к сети интернет.

Эксперты заявили, что государство после установки сертификата пользователем получит доступ к его персональным данным.

В последние две недели жители столицы испытывали проблемы с доступом к целому ряду международных ресурсов, включая соцсети, почтовые и видеосервисы, файлообменники.