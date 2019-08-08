Атамбаев намерен начать бессрочный митинг в Бишкеке

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что в четверг начнет в Бишкеке бессрочный митинг, на котором будет требовать прекращения своего преследования. Ранее его сторонники говорили, что будут добиваться отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

«Мы выйдем на митинг, чтобы нас не считали за баранов», - сказал Атамбаев журналистам в селе Кой-Таш, передает агентство 24.kg. Накануне в селе прошла спецоперация по задержанию Атамбаева. Попытка штурма его дома завершилась провалом спецназа – сторонники бывшего президента отбили атаку, шестеро бойцов были взяты в заложники, один спецназовец погиб.

Атамбаев заявил, что он применял боевое оружие накануне во время штурма его резиденции.

«Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх», - сказал он.

При этом бывший президент возложил ответственность за гибель бойца спецслужбы на действующего президента.

Сооронбай Жээнбеков утром в четверг провел заседание Совета безопасности.

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, заявил президент Кыргызстана», - сообщает агентство АКИpress.

«Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры», - сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана.

В 14 часов начнется экстренное заседание парламента Кыргызстана, который принял решение прервать каникулы для обсуждения ситуации в стране.