Группа юристов продолжит судиться с мобильными операторами по сертификату безопасности

Во второй половине июля группа казахстанских юристов подала более 4 исков к мобильным операторам Beeline, Altel и Kcell. Предметом их иска стало ограничение доступа к интернету в случае, если абонент не установит сертификат безопасности. Несмотря на решение комитета национальной безопасности остановить тестирование сертификата, юристы намерены добиться того, чтобы операторы тем или иным способом признали необязательность установки сертификата. Об этом на пресс-конференции в пятницу рассказали юристы Жангельды Сулейманов и Станислав Лопатин.

Основная претензия юристов к операторам заключается в их опасении по поводу того, что сертификаты являются небезопасными и могут причинить вред пользователям в виде утечки информации и нарушения доступа к ряду интернет ресурсов. По их словам, ни один оператор не имеет права ограничивать доступ в интернет без сертификатов и навязывать их пользователям. Особенно если учитывать, что безопасность сертификатов ничем не подтверждена.

«Согласно закону об информатике, сертификат – это программное обеспечение, к которому предъявляются десятки требований. Но нам дали сертификат, который неизвестно как (создан – V). Сертифицирован ли он, прошел ли он предварительные испытания – об этом мы ничего не знаем», - подчеркнул Сулейманов.

По его словам, во время подачи иска юристы руководствовались практикой договорных отношений операторов с абонентами. Каждая компания имеет публичный договор, опубликованный на сайтах. Согласно ему операторы имеют право отправлять SMS своим клиентам, касающиеся только их услуг. Если они делают рассылку по поводу сертификата, значит, это должно быть предусмотрено в договоре.

«Нам очень интересно, на каком основании и документе операторы приняли решение рассылать SMS. И кто принял это решение? Мне действительно очень интересно, кто в Beeline, Kcell и Altel физически сказал рассылать подобные SMS», - отметил Сулейманов.

Иски к операторам были поданы в Алматы (к Beeline), в столице (к Kcell) и Караганде (к Altel). Рассмотрение каждого из них затягивается, что, по словам юристов, вполне нормальная практика, к которой прибегает сторона защиты. Но в некоторых случаях основания для затягивания остаются сомнительными. К примеру, в Караганде судья оказался не согласен с местом подачи иска и предложил перенести его по месту нахождения головного офиса или филиала Altel, хотя сама компания не имела подобных претензий. По словам Лопатина, у суда нет полномочий, чтобы выступать с подобными заявлениями.

Кроме того, за передачу подсудности дела в Алматы выступала судья в столице. Причиной подобного оглашения стало то, что SMS о необходимости установить сертификаты рассылались из Алматы.

«Вопрос здесь в том, как судья в совещательной комнате смогла установить, что SMS рассылались из Алматы. У нас есть тайна совещательной комнаты и подобные решения, принятые в ней, – явное нарушение судебной практики», - пояснил Сулейманов.

Юристы намерены продолжить судебные разбирательства с операторами даже после того, как КНБ выступил с заявлением по поводу окончания периода тестирования сертификатов. При этом они не ставили вопрос о возмещении морального вреда. Лопатин подчеркнул, что итог этих разбирательств может быть только таким: «Либо они признают иск, что они не будут препятствовать работе смартфонов без сертификатов, <…> либо они рассылают SMS на тему того, что сертификат не обязателен, и его можно удалить».

Во второй половине июля жителям столицы стали приходить сообщения от операторов мобильной связи с предложением установить сертификаты безопасности. «В связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, а также денежных средств с банковских счетов казахстанцев, был внедрен сертификат безопасности, который станет эффективным инструментом защиты информационного пространства страны от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз», - говорилось в их сообщениях.

Сертификат безопасности назван Qaznet Trust Network, его предлагалось установить на все персональные устройства, оснащенные доступом к сети интернет. Эксперты заявили, что после установки сертификата государство получит доступ к персональным данным пользователей.

В последние две недели жители столицы испытывали проблемы с доступом к целому ряду международных ресурсов, включая соцсети, почтовые и видеосервисы, файлообменники.

В начале августа стало известно, что сертификат безопасности внедрялся в пилотном режиме по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте, заявив вместе с этим об окончании срока испытаний. Незадолго до этого комитет национальной безопасности распространил сообщение о том, что пользователи могут удалить сертификат со своих устройств.