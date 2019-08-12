Премьер Пакистана сравнил происходящее с «Мюнхенским сговором» 1938 года
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Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире
Фото Reuters

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нынешнюю политику Индии в Кашмире направленной против мусульман с целью изменить этнический баланс в спорном регионе, пишет «Коммерсантъ».

«Комендантский час, репрессии и массовые убийства кашмирцев появляются в оккупированном Кашмире под тенью нацистской идеологии «Раштрии сваямсевак сангх» (индуистская националистическая организация в Индии – V). Цель происходящего – изменить долю населения в Кашмире, прибегая к расизму на основе этнической принадлежности»,- написал Имран Хан в Twitter, сравнив происходящее в Кашмире с «Мюнхенским сговором» 1938 года – соглашением, подписанным Гитлером и главами европейский правительств о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии.

Хан считает, что влияние идеологии «Раштрии сваямсевак сангх» распространится на мусульман, живущих в Индии, и может даже достигнуть самого Пакистана. Он также обвинил мировую общественность в бездействии и стороннем наблюдении за ситуацией в Кашмире.

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