Индия пошла на обострение в Кашмире

В понедельник Индия заявила , что отменяет особый автономный статус Кашмира. Конфликт из-за Кашмира между двумя ядерными державами, Индией и Пакистаном, начался после решения, принятого в 1947 году и приведшего к десяткам лет насилия, включая несколько войн. Vласть объясняет, что происходит на индо-пакистанской границе.

С чего все началось?

С общего колониального прошлого. С XVII по XX век Британия управляла большей частью Индийского субконтинента – сначала косвенно, через британскую Ост-Индскую компанию, а с 1858 года – непосредственно через британскую корону. Со временем власть Британии над колонией ослабевала, а корона опасалась растущего националистического движения и гражданской войны между индуистским большинством Индии и ее мусульманским меньшинством. Кроме того, на Британию началось давление с целью предоставить колонии независимость. В 1947-м, после Второй мировой войны, парламент наконец уступил.

Первый конфликт между образовавшимся (при разделе Британской Индии усилиями Мусульманской лиги) в 1947-м Пакистаном и обретшей независимость Индией произошел практически сразу. В процессе раздела 550 княжеств, которые непосредственно не управлялись Великобританией, получили возможность выбрать, присоединиться им к Индии или Пакистану или остаться независимыми. В то время княжество Джамму и Кашмир, в котором большинство населения было (и остается) мусульманским, управлялось махараджей Хари Сингхом, индусом. В отличие от большинства княжеств, которые объединились с той или иной стороной, Сингх хотел независимости Кашмира. Однако племенные исламские силы при поддержке армии Пакистана атаковали и оккупировали части княжества, что вынудило махараджу подписать Акт о присоединении к владениям Индии для получения индийской военной помощи.

Судьбоносное решение махараджи объединить Кашмир с Индией и положило начало десятилетиям конфликта в спорном регионе. Документ, который объединил Кашмир с Индийским Союзом, был подписан в октябре 1947 года. Война, называемая первой Кашмирской войной, началась тогда же. Официальное прекращение огня было объявлено 1 января 1949 года. По итогам войны Индия получила контроль примерно над двумя третями штата (кашмирская долина, Джамму и Ладакх), тогда как Пакистан получил примерно треть Кашмира (Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан). Позже Кашмир получил особый статус в индийской конституции: статья 370 позволила индийскому штату иметь свою собственную конституцию, отдельный флаг и независимость по всем вопросам, кроме иностранных дел, обороны и связи.

До XXI века

С тех пор две страны вели три крупные войны, две из них - за Кашмир. На фоне этого противостояния часть региона постепенно занял Китай – под его управлением с 1950-х годов находится восточная часть Кашмира под названием Аксайчин, на которую также претендует Индия.

С 1950-х же ООН призывает провести в Кашмире референдум, чтобы учесть мнение местных жителей в принятии политических решений. Этот референдум так и не состоялся, и обе страны продолжают управлять своими частями бывшей княжеской территории, надеясь получить полный контроль над ней. Войска по обе стороны «линии контроля» регулярно устраивают перестрелки. Так, вторая война между Пакистаном и Индией началась в 1965 году после пакистанской секретной операции «Гибралтар», нацеленной на поднятие восстания в контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир. Индия ответила полномасштабным военным нападением на Западный Пакистан. Семнадцатидневная война вызвала тысячи жертв с обеих сторон и стала свидетелем крупнейшего столкновения бронетехники и танкового сражения со времен Второй мировой. Военные действия между странами закончились перемирием после дипломатического вмешательства Советского Союза и США и последующего подписания Ташкентской декларации.

Между 1980-ми и 1990-ми годами недовольство правящим режимом привело к возникновению движения сопротивления – с вооруженными нападениями, массовыми протестами и ростом числа спонсируемых Пакистаном вооруженных группировок. Наиболее крупным стало восстание против индийского правления в долине Кашмира, которое началось в 1989 году и продолжалось в течение последних трех десятилетий – с тех пор погибло более 47 000 человек. Это число не включает пропавших без вести, а некоторые правозащитные группы и неправительственные организации увеличивают официальное число погибших в два раза. В 1999 году – к тому времени и Индия, и Пакистан объявили, что владеют ядерным оружием – индийским властям снова пришлось вступить в скоротечный, но разрушительный Каргильский конфликт: официальные индийские представители в ходе него предпочитали не использовать слово «война», а пакистанская сторона вообще отрицала свое участие.

Настоящее время

Опрос, который в 2007 году провел Центр по изучению развивающихся обществ в Нью-Дели, показал, что 87% опрошенных в Сринагаре, летней столице штата, не поддерживают ни одну из сторон конфликта. Однако мусульманское большинство Кашмирской долины, что логично, хочет независимости от Индии.

Мусульманские боевики часто прибегают к насилию, чтобы изгнать индийские войска с территории. Пакистан поддерживает многих из этих боевиков, а также террористов, которые время от времени совершают атаки в Индии – наиболее жестокой стала серия терактов в Мумбаи в 2008 году, в результате которой погибло более 160 человек.

В 2014 году к власти пришло новое индийское правительство, обещавшее жесткий курс в отношении Пакистана, но также проявившее интерес к проведению мирных переговоров. Всего год спустя Индия обвинила пакистанские группировки в нападении на свою авиабазу в Патханкоте в северном штате Пенджаб. Премьер-министр Норендра Моди также отменил запланированный визит в столицу Пакистана Исламабад для регионального саммита в 2017 году. С тех пор прогресса в переговорах между соседями не было.

К слову, Кашмирский вопрос – это не единственный камень преткновения индусов и мусульман. Мечеть Бабри, построенная в 1527 году и находящаяся в городе Айодхья, была разрушена 150-тысячной толпой индусских националистов 6 декабря 1992 года вопреки охранному предписанию Верховного суда Индии. Считается, что именно на этом месте ранее располагался дворец, в котором родился Рама, главный герой «Рамаяны», которого индусы считают реально существовавшей исторической личностью. По мнению индусов, мусульмане осквернили святое место, разрушив ранее существовавший на этом месте индуистский храм и соорудив мечеть. Последовали религиозные беспорядки, в результате которых погибло около 2000 человек. Вопрос дошел до индийских судов: индуистские истцы настаивали на том, чтобы воздвигнуть храм. Мусульмане поклялись восстановить мечеть. Судьи опасались большего кровопролития, если бы проявили пристрастность, несмотря на фактическое решение: люди, разрушившие мечеть, установили импровизированный шатер, который напоминает индуистский храм. Он по-прежнему стоит, привлекая тысячи посетителей каждый день. А очередная победа ультраправого популиста и националиста премьер-министр Нарендра Моди, который верит в индуистское превосходство и активно использует дискурс «мы против них», поддерживает строительство храма. Подготовка к нему уже началась.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан, вступивший в должность в 2018 году, призвал к возобновлению диалога с Нью-Дели. Его индийский коллега Нарендра Моди использовал февральское столкновение (когда террорист-смертник убил более 40 индийских полицейских в части Кашмира, контролируемой Индией; ответственность взяла базирующаяся в Пакистане джихадистская группировка «солдаты Мохаммеда»), чтобы заручиться поддержкой во время своей кампании по переизбранию. Предыдущие мирные переговоры провалились. США, Китай и другие мировые державы настоятельно призывают проявлять сдержанность, когда возникают кризисы. Пакистан и Индия по-прежнему опасаются возможности полномасштабного конфликта, сдерживаемого, в основном, только обоюдным ядерным арсеналом. Между тем, люди, живущие в Кашмире, десятилетиями переживают нарушения прав человека и злоупотреблений сил безопасности обеих сторон, согласно докладу Верховного комиссара ООН по правам человека за 2018 год. Тогда в Кашмире погибло более 500 человек – мирных жителей, сотрудников сил безопасности и мигрантов. Это больше, чем в любой другой год текущего десятилетия.

И вот теперь правительство Индии заявило, что планирует отменить ту часть конституции, которая предоставляет Кашмиру, управляемому Индией, особые привилегии по статье 370. Министр внутренних дел Амит Шах внес эту меру на рассмотрение парламента на фоне массовых протестов оппозиции. Заявление в парламенте прозвучало спустя несколько часов после того, как два бывших главных министра штата, включая Мебообу Муфти, были помещены под домашний арест. Муфти написала, что этот шаг фактически сделал Индию оккупантом в Джамму и Кашмире. Общественные собрания были запрещены в штате, работа мобильных сетей и интернета также ограничена. В последние дни тысячи туристов, а также паломников попросили немедленно покинуть штат на фоне внедрения десятков тысяч войск. Ожидается, что этот шаг правительства вызовет новые волны протестов.