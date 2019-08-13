Инфляция составила 5,4%
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Экономика Казахстана выросла на 4,2% за семь месяцев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

За семь месяцев текущего года экономика Казахстана выросла на 4,2%, а инфляция составила 5,4%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«По итогам 7 месяцев текущего года рост ВВП ускорился до 4,2%. В январе-июне составлял 4,1%. Динамика обеспечена ускорением в промышленности, строительстве и сфере услуг,
а также устойчивыми темпами в сельском хозяйстве и инвестиций в основной капитал. Уровень инфляции в годовом выражении составил 5,4%. Это в пределах коридора инфляции 4-6%», - сообщил Даленов.

По его словам, динамика инвестиций опережает темпы роста ВВП. Рост составил 11,3%. Выросли инвестиции в сельском хозяйстве на 61,4%, строительстве - на 46,3%, торговле - на 23% и промышленности - на 18,9%. Промышленное производство в январе-июле выросло на 2,7%, рост обеспечен за счет роста обрабатывающей промышленности на 3,2%.

«На повышение темпов производства повлиял рост фармацевтики на 18,0%, машиностроения - на 17,7%, производства напитков - на 15,1%, легкой промышленности - на 14,3%, а также улучшение динамики в металлургии. В металлургической промышленности восстановилось производство. Объем увеличился на 1,6%. Это связано с увеличением производства цветной металлургии на 8,1%, а также сокращением глубины спада черной металлургии до -6,0%», - проинформировал глава Миннацэкономики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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