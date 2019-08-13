«Народный банк» выдаст деньги на строительство ЛРТ – Кульгинов

Также деньги займет холдинг «Байтерек»
Тамара Вааль, Vласть
Заем в $500 млн под 3% на строительство ЛРТ в столице выдаст «Народный банк Казахстана», а еще $100 млн займет холдинг «Байтерек», сообщил журналистам во вторник в кулуарах правительства аким города Алтай Кульгинов.
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