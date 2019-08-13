Также деньги займет холдинг «Байтерек»
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«Народный банк» выдаст деньги на строительство ЛРТ – Кульгинов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Заем в $500 млн под 3% на строительство ЛРТ в столице выдаст «Народный банк Казахстана», а еще $100 млн займет холдинг «Байтерек», сообщил журналистам во вторник в кулуарах правительства аким города Алтай Кульгинов.

«Мы договорились с «Народным банком» под 3%-й займ на 500 млн (долларов США – V). Еще на 100 млн (долларов США – V) – с холдингом «Байтерек». И этого достаточно, чтобы начать работу в этом году», - сообщил Кульгинов, отметив, что в ближайшее время начнется выпуск облигаций.

«Всю эту процедуру нужно пройти, мы каждый день работаем над этим», - заверил глава города.

Ранее Кульгинов сообщал, что реальное сокращение сметы расходов на строительство ЛРТ в столице произойдет всего на $350 млн, и окончательная стоимость проекта будет не $1,8 млрд, а около $1,5 млрд.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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