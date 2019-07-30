Примерно в $1,5 млрд обойдется строительство ЛРТ в столице – Кульгинов

Реальное сокращение сметы расходов на строительство легкорельсового транспорта в столице произойдет всего на $350 млн, и окончательная стоимость проекта будет не $1,8 млрд, а около $1,5 млрд.

«Чтобы было понимание, изначальная стоимость проекта $1,8 млрд. В случае первого варианта – получение займа из Китайского Банка развития, обслуживание займа, когда мы должны были вернуть – $2,6 млрд было. То есть это уже удорожание на $800 млн. Есть понятие обслуживание займа. Поэтому отказ от этого сэкономило $800 млн на данном этапе, это очень правильное решение. Вместе с тем оптимизация проектов, которые мы показали, позволили снизить строительно-монтажные работы на $350 млн. Вот надо от $1,8 млрд минус $350 млн – вот это будет строительно-монтажные работы», - пояснил удешевление проекта аким города Алтай Кульгинов во вторник в ходе брифинга в правительстве.

Отвечая на вопрос журналистов, какова в итоге окончательная стоимость проекта, он уточнил: «примерно $1,5 млрд».

Вместе с тем заместитель премьер-министра Женис Касымбек также уточнил, что экономия в $1,2 млрд, о которой заявлялось ранее, просчитана с учетом окончательной стоимости проекта, если бы Казахстан вернул деньги Китайскому банку развития через 20 лет. В таком случае стоимость проекта составила бы 2,6 млрд тенге.

«С учетом того, что займ был 20-летний, плюс процентная ставка было LIBOR+2. Теперь мы сроки займа сократили до пяти лет, плюс внутренние источники. И стоимость займа будет гораздо ниже. Мы сейчас отрабатываем от 3 до 3,5%. LIBOR +2 с учетом того, что LIBOR сегодня больше 2%, там почти под 4,9 выходило бы. Поэтому проект удешевляется значительно за счет изменения кредитующей стороны и сроков кредита. Это по обслуживанию займа будет почти 800 млн. Плюс, как аким сказал, строительно-монтажные работы сокращаются, и проект значительно удешевляется», - пояснил Касымбек.