Он занимает эту должность с 2007 года
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Токаев переназначил Виктора Малиновского членом Конституционного совета
фото Жанары Каримовой

Указом главы государства Виктор Малиновский назначен членом Конституционного совета Республики Казахстан, сообщила Акорда.

63-летний Виктор Малиновский занимает эту должность с августа 2007 года. Переназначался на нее в 2013 году.

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