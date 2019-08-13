Токаев переназначил Виктора Малиновского членом Конституционного совета

Он занимает эту должность с 2007 года
Указом главы государства Виктор Малиновский назначен членом Конституционного совета Республики Казахстан, сообщила Акорда.
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