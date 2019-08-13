В пяти областях Казахстана ожидается сильный ветер

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра, сообщает РГП «Казгидромет».

14 августа в Костанайской области местами ожидаются гроза, ветер западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с, днем местами град.

14-15 августа в Акмолинской области местами гроза, град, шквал, ветер юго-западный с переходом на северный 15-20 м/с, днем 15 августа порывы 25 м/с. В столице 14-15 августа ожидается гроза, днем 15 августа ожидается град, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем 14 августа, 15 августа ожидаются гроза, град.

В Кызылординской области 14 августа местами сохраняется ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, днем местами пыльная буря.

Сутки 14 августа в Туркестанской области местами гроза, шквал, пыльная буря, ветер западный 15-20 м/с.

14 августа в Мангистауской области местами северо-западный ветер 15-20 м/с и пыльная буря.