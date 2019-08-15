Апелляцию по делу Джакишева перенесли на 27 августа

Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление суда первой инстанции об условно-досрочном освобождении экс-главы «Казатомапрома» Мухтара Джакишева перенесено с 22 на 27 августа, сообщил Vласти адвокат осужденного Нурлан Бейекеев.

«Мне пришло новое sms (из суда – V), что слушание перенесли на 27 августа. Также в 15:30 часов», - сообщил Бейсекеев.

Адвокат отметил, что не знает причину переноса рассмотрения апелляции. Она пройдет в восточно-казахстанском областном суде в Усть-Каменогорске.

Напомним, 24 июля судья городского суда Семея Ермек Шымыров отклонил ходатайство бывшего председателя правления национальной компании «КазАтомПром» Мухтара Джакишева об освобождении условно-досрочно.

Джакишев уже провел в заключении десять лет и два месяца. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции.