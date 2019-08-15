Токаев сменил посла Казахстана в Монголии

Другим указом президента ранее являвшийся послом РК в Монголии Калыбек Кобландин освобожден от этой должности.

Жалгас Адилбаев работает в системе Министерства иностранных дел республики с 1998 года. Свою дипломатическую карьеру начал с должности начальника отдела управления государственного протокола. В 2000 году возглавил службу государственного протокола МИД РК. В различные годы работал советником посольства Казахстана в Литве, Советником-посланником посольства Казахстана в Австрии, был генконсулом Республики Казахстан в г.Горган (Иран), работал в центральном аппарате МИД в качестве заместителя председателя комитета международного экономического сотрудничества и посла по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с парламентом и по работе с общественными организациями. Также был советником-посланником посольства Казахстана в Армении. До назначения послом Казахстана в Монголии занимал должность посла по особым поручениям МИД.