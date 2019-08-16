Исправительные лагеря в Синьцзяне доказали свою эффективность, заявляют в КНР

В пятницу Госсовет КНР опубликовал Белую книгу «Центры образования и профессиональной подготовки Синьцзяна». В документе отмечается, что борьба с терроризмом и экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономной районе путем организации там центров образования и профессиональной подготовки доказала свою эффективность.

«Практика доказала, что работа Синьцзяна по организации образования и профессиональной подготовки эффективно устраняет почву и условия для распространения терроризма и религиозного экстремизма, эффективно гарантирует право жителей региона на жизнь, здоровье и развитие, обеспечивает социальную стабильность и безопасность не только в Синьцзяне, но и во всем регионе», - цитирует документ агентство ТАСС.

В КНР считают, что «такой подход полностью соответствует ключевым принципам борьбы с терроризмом международного сообщества, отвечает фундаментальным требованиям и интересам народов мира» и подчеркивают, что эти «центры образования и профессиональной подготовки» созданы «в соответствии с законом» и «в рамках усилий по обеспечению профессиональной подготовки, борьбы с терроризмом, ростом и распространением религиозного экстремизма, предотвращению и сдерживанию террористических инцидентов, а также обеспечению права на жизнь представителей всех национальностей».

Сейчас Госсовет оценивает общую ситуацию в СУАР как стабильную, отмечая, что за последние три года в регионе не было «не происходило никаких террористических инцидентов».

«По мере пресечения проникновения религиозного экстремизма порядок и безопасность возвращаются в общество: между представителями разных национальностей и религиозных убеждений царит равенство, солидарность, гармония, люди наслаждаются миром и стабильностью», - заявляют в КНР.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР – уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. Китайские власти считают, что в СУАР действуют сепаратистские группировки, связанные с международными террористическими исламистскими группировками.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 млн этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В феврале этого года Турция призвала Китай уважать права этнических уйгуров и закрыть лагеря для их принудительного содержания. Как отмечал представитель МИД Турции Хами Аксой, «более миллиона уйгуров столкнулись с политикой принудительного задержания, пыток и идеологической обработки в тюрьмах и концлагерях».

В Китае в свою очередь утверждают, что с 1990-х годов сторонники «трех сил зла» (экстремизма, терроризма и сепаратизма) осуществили тысячи террористических атак на территории СУАР, это привело к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу. Учитывая международный опыт в сфере борьбы с терроризмом и исходя из нынешних реалий в регионе, были созданы государственные центры профессиональной подготовки и воспитания с целью ликвидации идеологий религиозного радикализма. При этом точное число проживающих в этих центрах лиц власти Китая не называют.

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