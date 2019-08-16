Отменить примирение сторон по фактам насилия просит Аружан Саин

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин просит президента поднять дела по расследованию преступлений, связанных с насилием над детьми на уровень, не ниже областного, ужесточить наказание за такие преступления и отменить возможность примирения сторон. Об этом она заявила в пятницу в ходе августовского совещания педагогов.

«Самый тревожный вопрос, который к сожалению, случается все больше, - это насилие над детьми и вопросы насилия детей над детьми. Я очень надеюсь, что в вашем послании, которое в скором будущем прозвучит, мы все шаги услышим», - обратилась Саин к Касым-Жомарту Токаеву.

«То, что мы просили, - продолжила она, - это поднять дела по расследованию преступлений, связанных с насилием над детьми на уровень не ниже областного. Чтобы документация, процедуры или закрытие этих дел происходило только с санкции прокуратуры и руководителей ДВД областей. Потому что мы видим, что именно в районах, селах, где очень близкие связи, сокрытие или противодействие расследованию чаще всего происходит на вот этих местных уровнях», - подчеркнула детский омбудсмен.

Также, по ее словам, очень важный вопрос, чтобы не только была ужесточена мера наказания за любой вид насилия над детьми, но в том числе и была отменена возможность примирения сторон.

«Мы сталкиваемся с тем, что семьям угрожают, их пытаются подкупать, и они забирают свои заявления. И права ребенка не защищаются в итоге. И, конечно, должна быть неотвратимость ответственности за любое сопротивление расследованию и сокрытию фактов насилия, потому что иначе этот процесс мы остановить не сможем», - заключила Аружан Саин.