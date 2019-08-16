Повысить в два раза зарплату учителям в течение четырех лет поручил Токаев

«Важно осуществить реальное повышение статуса педагога. Все, о чем мы сейчас говорим, напрямую зависит от учителей. Для повышения конкурентоспособности нации нам необходимо на деле добиться высокого статуса для наших педагогов», - заявил Токаев.

Он напомнил, что в проекте закона «О статусе педагога» предусмотрены комплексные меры поддержки и другие меры. В частности, сокращение нагрузки учителей, гарантия защиты чести и достоинства, материальные стимулы. Важнейший из них – доплата в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей, увеличение период отпуска для всех педагогов до 56 дней, оплата за степень магистра и другие. Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки для педагога, установлению запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок.

«Несмотря на декларируемое, сегодня повышение зарплаты учителей, многие доплаты исчисляются базово должностного оклада. Поэтому 500 тыс. педагогов страны не чувствуют существенного повышения, надо прямо об этом сказать. При этом зарплата остается одной из низких и составляет всего лишь 65% от средней зарплаты по экономике. С этим, конечно, мы мириться не будем. Поэтому поручаю правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования и повышения статуса педагогов увеличить зарплату учителей в два раза в течение четырех лет. В два раза, в течение четырех лет. Полагаю, что принятие закона и указанных мер приведет к существенным изменениям в жизни учителей. Задача правительства – обеспечить практическую реализацию всех принятых норм», - подчеркнул президент.