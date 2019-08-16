Онлайн-рейтинг дошкольных организаций внедрит Минобразования и науки

Министерство образования и науки рассматривает вопрос возвращения аккредитации и аттестации дошкольных организаций образования, а уже в этом году, в пилотном проекте, запустит онлайн-рейтинг детских садов, сообщил в пятницу в ходе августовского совещания педагогов глава ведомства Асхат Аймагамбетов. Он также сообщил, что уже со следующего года воспитатели начнут получать надбавки к должностному окладу от 30 до 50% в рамках системы повышения квалификации.

«Мы будем внедрять, скорее всего, уже в этом году, пока в пилотном режиме, онлайн-рейтинг дошкольных организаций. Общественная оценка покажет реальную картину. Соответственно, будем реагировать и принимать меры по улучшению работы дошкольных организаций. Сейчас глав государства очень критично высказался относительно качества предоставляемых услуг. Но мы это видим и в соцсетях, и в СМИ, что очень много сейчас нарушений, каждую неделю мы видим, читаем с вами такого рода очень неприятные новости, где страдают наши дети. Поэтому пришло время здесь принять очень жесткие меры», - заявил Аймагамбетов.

Он также отметил, что МОНу предлагают вернуться к системе аттестации и аккредитации дошкольных учреждений.

«Однозначно, Минобразования будет принимать меры по улучшению качества предоставления дошкольного обучения, дошкольного образования, будь то в государственных или частных организациях. Здесь необходимо принять очень срочные меры», - подчеркнул министр.

Кроме того, в планах ведомства на будущее – обеспечить безбарьерный доступ для детей с особыми образовательными потребностями.

«В целях увеличения охвата детей с особыми образовательными потребностями нам необходимо продолжить работу. Пока здесь успехами мы похвастаться не можем. Поэтому это тоже является очень важным направлением», - признал Аймагамбетов.

Также в следующем году планируется поднять заработные платы воспитателям через надбавки.

«Мы полагаем, что та система повышения квалификации, повышения надбавок, которая у нас сейчас есть в организациях среднего образования (показывает эффективность – V). Вы знаете, (уже внедрены – V) надбавки от 30 до 50% от должностного оклада. Мы планируем эту систему уже со следующего года внедрить в наших дошкольных организациях», - сообщил министр.

Обещает глава ведомства и решить вопросы с автоматизацией приема детей в дошкольные учреждения.

«Здесь у нас очень много вопросов, начиная с того, что в каждом регионе у нас сегодня разные организации и ничем не регламентируются. Как в этом году произошло в нашей столице: внезапный переход с одной системы на другую и неудобства для родителей. Определенные неудобства по работе этих информационных систем. Поэтому МОН будет работать в этом направлении, чтобы здесь полностью была обеспечена прозрачность, транспарентность выдачи мест в дошкольные организации», - пообещал министр.