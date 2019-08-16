Казахстанским выпускникам изменят формат итоговой аттестации

Министерство образования и науки намерено изменить формат итоговой аттестации в сторону измерения функциональной грамотности. А вот от критериальной системы оценивания, несмотря на то, что с ней еще есть проблемы, отказываться не будут, заявил в пятницу в ходе августовского совещания педагогов глава ведомства Асхат Аймагамбетов.

«Изменение в учебных программах потребует системного пересмотра инструментов оценивания. В рамках перехода на обновленное содержание система оценивания образовательных достижений учащихся и выпускников школ поэтапно будет трансформирована на международные стандарты. Но здесь есть проблема: не все учителя это понимают, поэтому здесь необходимо нам провести большую работу», - подчеркнул Аймагамбетов.

В целом, подчеркнул он, Минобразования поменяет формат итоговой аттестации школьников в сторону измерения функциональной грамотности.

«В этом году у нас переходят 9 классы. И уже сейчас вместе с Назарбаев интеллектуальные школы мы подготовили формат того, как у нас в этом году будет проводиться в 9 классах итоговая аттестация. И такая же работа будет проведена по итоговой аттестации в 11-х классах. В целом данная система в соответствии с обновленными программами будет изменена, и в короткие сроки мы эту новую систему итоговой аттестации до вас доведем», - сказал учителям министр.

Вместе с тем, отметил он, до сих пор очень много вопросов вызывает переход к критериальной системе оценивания.

«Хотел бы сказать позицию МОНа: мы считаем, что переход к критериальной системе оценивания состоялся, и здесь нет необходимости его пересмотра. В целом уже педагоги понимают, педагоги научились, но мы также понимаем и признаем то, что еще есть проблемы. Поэтому эту систему мы намерены дальше модернизировать», - сообщил глава Минобразования.

В частности, в МОН видят, что школы допускают проведение в день по 6-7 СОРов или СОЧей, что является «недопустимым». Также учителя «некачественно проводят формативное оценивание».

«Формативное оценивание в большинстве школ, к сожалению, несмотря на то, что мы проводим очень много курсов обучающих, оно сводится к тому, что мы ставим только смайлики или пишем «Жарайсын». Ребенок получает в течение определенного времени «Жарайсын», смайлики, и потом вдруг он получает не совсем ту оценку, которую ожидают родители или сам ребенок. То есть идея формативного оценивания была другая: мы должны были показывать прогресс учащегося, его западающие зоны, где нужно поработать, где у него хорошо идет, где у него идет не очень хорошо. К сожалению, у нас именно вот эта часть несколько остается нереализованной. Поэтому министерство будет дальше проводить эту работу», - пообещал Аймагамбетов.

Вместе с тем, подчеркнул он, задания для СОР и СОЧ учителя должны научиться составлять самостоятельно, а не брать с сайта.

«Просто брать с сайта готовые СОРы, СОЧи и потом без изменения использовать на занятиях, я считаю, что это неправильно…. То, что у нас есть на сайте, носит форму методической поддержки. И мы будем большую работу проводить для того, чтобы система оценивания, критериальная система оценивания была использована, понята эффективно. Это очень важный вопрос», - резюмировал министр.