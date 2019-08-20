Группа военных альпинистов вылетела в Кыргызстан для поисково-спасательных работ – КЧС

Вертолет Ми-171 «Казавиаспаса» вылетел в Кыргызскую Республику. На борту находятся три военных альпиниста, которые отправятся на поиски пропавших казахстанцев, сообщили в комитете по ЧС МВД РК.

«Сегодня в 08:57 борт Ми-171 «Казавиаспаса» КЧС МВД РК вылетел с альпинистского лагеря Каркара Алматинской области в Кыргызскую Республику для проведения поисково-спасательных работ. На борту находятся три военных альпиниста, которых доставят до базы Южный Инылчек (4500 м)», - сообщили в КЧС.

Дальше альпинисты будут подниматься пешком. К поисковым работам также подключится группа кыргызских альпинистов.

Трое казахстанских альпинистов Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин начали поход на пик Победы 4 августа. 14 августа им удалось покорить пик, но в этот же день ухудшилась погода. Их палатки и снаряжения унесло ветром. Они выкопали снежную яму и укрылись в ней. Утром 15 августа они последний раз вышли на связь, сообщив о смерти Чечулина, по предварительным данным, от отека легких. На момент подачи сигнала альпинисты находились на высоте 6900 метров.

18 августа вертолет туристической компании, организовавшей поход, дважды поднимался в воздух для обследования местности, но безрезультатно, так как в горах сошли несколько лавин и в этом районе все покрыто снегом. 19 августа стало известно, что поисково-спасательные работы начаты со стороны МВД Казахстана. По данным МИД РК, спасательная операция осложняется тем, что разрешенная высота полета в этих горах – 4500 м, также мешают погодные условия (полеты могут быть осуществлены только до середины дня, так как после обеда в горах падает туман). В посольстве Казахстана создан оперативный штаб, который оказывает максимальное содействие в поисках. Сообщалось, что также помочь в поисках вызвалась группа профессиональных альпинистов из Казахстана, Кыргызстана и России.