США изучают возможности разработки различных типов ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого страна вышла 2 августа, сообщает РБК .

Как заявил и.о. министра армии США Райан Маккарти, выступая в Фонде защиты демократии, Соединенные Штаты больше не являются стороной договора и рассматривают, как могут воспользоваться сложившейся ситуацией. Речь может идти о разработке ракет для нанесения точечных ударов и гиперзвуковом оружии.

«Установка баллистической боеголовки на гиперзвуковую планирующую ракету уже будет за рамками соблюдения ДРСМД. Мы рассматриваем все эти возможности», - сказал Маккарти.

18 августа американские военные впервые после выхода страны из Договора испытали крылатую ракету наземного базирования дальностью более 500 км.

Испытания ракет радиусом действия от 500 до 5500 км были запрещены ДРСМД, из которого США и Россия вышли 2 августа.