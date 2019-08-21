Как будет развиваться рынок после того, как на нем осталось фактически только два игрока?
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Эксперты обсудят изменения на телекоммуникационном рынке Казахстана

Интернет-журнал Vласть и группа компаний "Верный Капитал" во вторник, 27 августа, проведут встречу в формате Expert Update, на которой обсудят развитие рынка телекоммуникаций в Казахстане.

За последние несколько лет телекоммуникационный рынок Казахстана пережил значительные изменения, которые касались не только внедрения новых технологических решений, но и смены состава ключевых игроков. Итогом 2018 года стало возникновение дуополии на рынке и это вызывает вопросы касательно того, как дальше будет развиваться телекоммуникационная отрасль. Кроме того, начало внедрения технологии 5G и глобальные проекты в области интернета могут кардинально изменить мировую конъюнктуру телекоммуникаций и неизбежно затронут Казахстан.

В ходе встречи спикеры обсудят какие новые технологические преобразования происходят у телеком-операторов, каковы перспективы развития казахстанского телекома в условиях дуополии рынка. Они также порассуждают о том, как на казахстанский рынок повлияют глобальные проекты в сфере телекоммуникаций – от внедрения 5G до проектов Джеффа Безоса и Илона Маска.

Спикерами выступят:

- Ерулан Кусаинов, член совета директоров АО «Казахтелеком».

- Каспарс Кукелис, председатель правления АО «Кселл».

- Ерлан Оспанов, CEO Verny Capital.

- Евгений Настрадин, главный исполнительный директор "Beeline Казахстан".

Модератором встречи будет генеральный директор интернет-журнала Vласть Вячеслав Абрамов.

Формат Expert Update предполагает дискуссию между спикерами, модератором и аудиторией в зале.

Встреча состоится 27 августа в пространстве Aurora Space по адресу: ул. Жамбыла 55/57. Начало в 11:00.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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