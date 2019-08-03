Почему вырубка Амазонских лесов – проблема для всего мира?

Дождевые леса Амазонии, которые по справедливости называют «легкими планеты», производят 20% процентов кислорода земной атмосферы. Этот регион включает территорию, принадлежащую девяти странам. Амазонские тропические леса имеют беспрецедентное биоразнообразие: один из десяти известных в мире видов обитает в тропических лесах Амазонки – это самая большая «коллекция» живых растений и животных в мире. И именно этим лесам отводится большая роль в спасении планеты от глобального потепления. Но все идет к тому, что теперь самой Амазонке требуется спасение.

Легкие планеты

До начала 1960-х годов доступ в леса был крайне ограничен, и он оставался практически нетронутым. Но с появлением в 60-ых ферм лес начали вырубать, чтобы освободить место для разведения крупного рогатого скота, выращивания соевых бобов, добычи полезных ископаемых, постройки гидроэнергетических плотин и новых автомагистралей. Так, в 1970-х годах началось строительство Трансамазонского шоссе, представившего серьезную угрозу тропическим лесам Амазонки. Исследование 2009 года показало, что повышение температуры на 3°C к 2100 году убьет 75% тропических лесов Амазонки, а повышение на 4°C – около 85%.

В конце прошлого года Бразилия выбрала президентом правого популиста Жаира Болсонару, который, как и его американский коллега Дональд Трамп, отрицает глобальное потепление. Темпы уничтожения тропических лесов были стабильными в течение первых нескольких месяцев президентства Болсонару, но начали расти в мае и июне, согласно Национальному институту космических исследований Бразилии (INPE). Их площадь неуклонно сокращалась на протяжении прошлого столетия, а вырубка лесов достигла своего пика в 1995-м году – тогда было потеряно 29,059 квадратных км. Вырубка лесов резко сократилась в период между 2004 и 2012 годами, но в последние годы снова начала резко расти. Так, 769.1 км² лесов было уничтожено только в июне 2019-го – год назад эта цифра достигала 488,4 км². В июне площадь исчезающих тропических лесов ежеминутно составляла площадь 1,5 футбольных поля. Но в первые 15 дней июля было очищено более 1000 квадратных километров джунглей, что на 68% больше, чем за весь июль 2018 года. Так, вырубка лесов в июле пока стала самой крупной за один календарный месяц с августа 2016 года. Поэтому уже в июле вырубка лесов площадью возросла уже до трех футбольных полей в минуту.

Исследование университета Лидса показало, что с 1980 года Амазония поглощала примерно 430 миллионов тонн углерода в год – это в четыре раза больше, чем Великобритания выбрасывает углерода ежегодно. Но сегодняшние темпы обезлесения подталкивают крупнейший в мире тропический лес все ближе к точке невозврата, по достижении которой он уже не сможет восстановиться.

«Тропический Трамп»

Проблема усугубилась, когда в начале 2019 года к власти пришел Жаир Болсонару, пятый избранный президент с момента возвращения Бразилии к демократии после военной диктатуры 1964–1985 годов, которую сам Болсонару хвалил, считая демократию никудышным политическим режимом. Ультраправый националист и консерватор, он оправдывает пытки и казни как «законную практику» и призывает к их применению. Его заявления расцениваются как расистские, гомофобные и женоненавистнические: черных активистов он называл «животными, которым пора в зоопарк», квоты и другую поддержку дискриминируемым группам он считает лишними, крайне негативно отзывается о ЛГБТ, часто оскорбляет женщин, включая своих коллег-политиков и даже свою дочь. Выступает за либеральный экономический курс и против земельной реформы и секуляризма.

Обезлесение во время правления Болсонару неудивительно – это выполнение обещаний кампании: он был первым президентом за всю историю Бразилии с откровенно антиэкологичными речами. Тогда Болсонару обещал, что его правительство сосредоточится на восстановлении бразильской экономики – в частности, он хотел рассмотреть пути «изучения экономического потенциала Амазонии». Так, назначенные Болсонаро чиновники, например, министр иностранных дел, считают, что изменение климата – часть заговора «культурных марксистов» с целью задушить западную экономику и способствовать росту Китая. И так как более двух третей Амазонки находятся в Бразилии, экологические группы обвиняют его правительство в ослаблении контроля над вырубкой лесов в стране.

«В течение последних шести месяцев Болсонару и его министр окружающей среды "демонтировали" бразильское экологическое руководство и нейтрализовали регулирующие органы», – рассказал CNN исполнительный секретарь сети экологических организаций Observatorio do Clima Карлос Риттл. Гринпис назвал Болсонару и его правительство «угрозой равновесию климата» и предупредил, что в долгосрочной перспективе его политика «дорого обойдется» бразильской экономике. Одобренный мощным лобби агробизнеса Бразилии, президент считает, что фермеров чрезмерно штрафуют за ущерб окружающей среде (почвы в лесах продуктивны короткий период времени, поэтому фермеры постоянно переезжают в новые районы и расчищают больше Земли).

Амазонские леса принадлежат Бразилии, а другие страны в ее дела лезть не должны, поскольку уничтожили свою собственную экологию, считает Болсонару, который также описал спутниковые данные своего правительства, показывающие тревожный рост обезлесения, как «ложь»: «Мы понимаем важность Амазонии для мира – но Амазония наша. Не будет больше той политики, которую мы видели в прошлом. Мы сохраняем больше [тропических лесов], чем любое предыдущее правительство. Ни одна страна в мире не имеет морального права говорить об Амазонии, поскольку свои экосистемы вы разрушили сами».

МИД Бразилии под руководством Болсонару, ссылаясь на «фискальные и бюджетные ограничения» в качестве основной причины, отозвало свое предложение провести 25-ю конференцию ООН об изменении климата (пройдет с 11 по 22 ноября 2019 года). Задачей мероприятия считается продвижение Парижского соглашения, в котором страны обязались прилагать все возможные усилия, чтобы сдерживать глобальное потепление.

Есть ли надежда?

Каков самый низкотехнологичный, долгосрочный и наиболее эффективный способ борьбы с изменением климата? Посадка деревьев. Понадобится всего-то триллион штук. При этом жизненно важно, чтобы была восстановлена «правильная» земля. Например, в некоторых частях Северной Европы посадка большего количества деревьев может уменьшить количество тепла и света, которое отражают снега, и тем самым фактически увеличить глобальное потепление. Кроме того, посадка деревьев не поможет быстро исправить климат. Понадобится от 30 до 40 лет для достижения полного эффекта – этого времени у планеты нет. Более непосредственная выгода может появиться, если перестать вырубать леса, что обходится нашей планете в 15 миллиардов деревьев ежегодно.

В последние месяцы Бразилия столкнулась с давлением на обеспечение более строгой защиты окружающей среды в соответствии с положениями, изложенными в торговой сделке, достигнутой в начале этого года ЕС и МЕРКОСУР – субрегиональным торгово-экономическим союзом, в который входят Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Аргентина и Уругвай. Теперь же сделка борется за ратификацию с государствами-членами ЕС, чьи фермеры опасаются конкуренции со стороны фермерских хозяйств Бразилии, которые, по их мнению, подвергаются менее строгим экологическим требованиям, чем в Европе. Парламент Ирландии и министр сельского хозяйства Италии, например, уже призвали ее не ратифицировать. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель также выразили обеспокоенность защитой лесов в Бразилии, но ни Франция, ни Германия, ни Европейский Союз дальше слов не пошли.

И так как Болсонару уже дал понять, что никого, кроме Бразилии, Амазония не касается, международные защитники должны действовать осторожно. Осуждение политики нового правительства в интересах бизнеса во имя сохранения биоразнообразия может оказаться непродуктивным. Вместо этого экологи, в том числе политики, которых волнует экология, должны работать через европейские политические институты, поскольку ЕС является вторым по величине рынком бразильского экспорта. Европейцам необходимо оказать жесткое давление на Бразилию в виде отказа идти на компромисс. Например, говядина или соя, выращенные на незаконно вырубленных землях, не должны ввозиться в Европу и другие сотрудничающие с Бразилией страны. Также это касается бумаги и прочих товаров в бумажной обертке.

Внезапно, идеологическая помощь пришла, откуда не ждали. Убийство журналиста, расследовавшего незаконную вырубку лесов Амазонии, стало центральной темой последней мыльной оперы от бразильской телевещательной сети Globo – сериала Aruanas. Сериал посвятили экологическим журналистам и активистам: в 2017 году были убиты 57 защитников окружающей среды. Бразильские сериалы имеют долгую историю формирования общественного мнения о текущих событиях в стране. А поскольку подавляющее большинство жителей Бразилии живет в городах и для многих из них нападения на тропический лес – далекая реальность, сериал поможет «сделать окружающую среду предметом бесед для любой среднестатистической семьи за обеденным столом – чтобы сделать ее более повседневной». «Это не проблема других людей – это наша проблема. Это проблема для всего человеческого существования», – добавил Маркос Нисти, соавтор сериала. Globo, крупнейшая медиа-компания Бразилии, вещает на аудиторию в 100 миллионов человек в день, что составляет около половины населения Бразилии. Таис Араухо, исполнивший роль главного героя, считает, что «через телевизионную драму очень легко коснуться сердец людей и показать им, что все мы должны заботиться об этом тропическом лесе».