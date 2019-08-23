Завершить строительство обещают в срок
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Работы по прокладке газопровода «Сарыарка» выполнены на 75%
Фото с сайта фонда «Самрук-Казына»

Строительство газопровода «Сарыарка» будет завершено в срок – в октябре текущего года, пообещали в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». На данный момент работы выполнены на 75%.

«На данный момент строительство газопровода завершено на 75% и достигло Карагандинской и Акмолинской области. По завершению строительства линейной части по линии АО «НК «КазМунайГаз», акиматы приступят к газификации населенных пунктов, в том числе столицы», - цитирует пресс-служба генерального директора АО «АстанаГазКМГ» Сагидуллу Макашева.

Сообщается, что председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов посетил 820-й км трассы магистрального газопровода. Он отметил необходимость своевременно завершить строительство и обеспечить завершение пуско-наладочных работ в сроки.

Газопровод предназначен для газификации столицы Казахстана, центральных и северных регионов страны. Он берет начало от газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Основные строительные работы будут завершены к концу этого года, а ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году. Фонд «Самрук-Казына» принимает участие в финансировании проекта, подрядчиком строительства выступает компания «КазСтройСервис», оператором – «Астана Газ КМГ».

В начале августа в столичном акимате заявили, что сроки строительства могут сорваться из-за того, что уже более полугода 11 компаний спорят о том, кто из них будет строить газораспределительные сети для нового газопровода.

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