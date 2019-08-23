Казахстанцы могут сообщать о лесных пожарах через мобильное приложение

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана готовит к запуску специальный сайт с оперативной информацией о состоянии лесного фонда страны и мобильное приложение, через которое казахстанцы смогут сообщить о природном пожаре или незаконной вырубке леса, сообщил глава ведомства Магзум Мирзагалиев.

«Проблема сохранения биоразнообразия приобретает с каждым днем все более глобальные масштабы. Вырубка деревьев, лесные пожары наносят большой урон нашей экологии. С подобными фактами легче и эффективнее бороться, когда они вовремя замечены. В этой связи министерство готовит к запуску специальный сайт и мобильное приложение к нему, где будет отображаться вся оперативная информация о состоянии лесного фонда, пожарах, вырубках и проч. Посредством приложения граждане смогут направлять информацию об указанных фактах», - написал министр на своей странице в Twitter в пятницу.

Сейчас проект работает в тестовом режиме, и министерство готово принять предложения и советы от граждан по его функционированию и усовершенствованию.