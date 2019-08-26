Vласть проведет третий фестиваль The Art of Storytelling

Третий фестиваль The Art of Storytelling пройдет 18 сентября в Алматы. Спикерами фестиваля станут журналисты, редакторы, расследователи, подкастеры и издатели мировых изданий.

Спикеры расскажут о том, как создавались, «упаковывались» и продвигались истории. Спикеры фестиваля не только представляют разные издания, но и совершенно разные форматы и направления в медиа – репортажи, социальная журналистика, расследования, журналистика данных, подкасты и другое.

Перед аудиторией фестиваля выступят Нина Назарова, журналист Русской службы BBC, Юю Жу, репортер Quartz, Митя Алешковский, директор портала «Такие дела» и фонда «Нужна помощь», Александр Черных, корреспондент газеты «Коммерсант», Настя Курганская и Даша Черкудинова, авторы подкаста «Норм», Бен Маук, автор The New York Times Magazine, Таисия Бекбулатова, автор издания Holod.

Фестиваль организует команда интернет-журнала Vласть при поддержке генерального партнера – компании «Шеврон» и партнеров – университета Narxoz и авиакомпании Air Astana.

Приобрести билеты на фестиваль можно уже сегодня. Стоимость билета - 10,000 тенге.