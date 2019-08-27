Он заявил, что проспект изначально был рассчитан на такой скоростной режим
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Тургумбаев о скоростном режиме на аль-Фараби: «Аким принял правильное решение»
фото Жанары Каримовой

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в кулуарах правительства во вторник заявил, что возврат скоростного режима 80 км/ч на проспекте аль-Фараби в Алматы – это правильное решение акима Бакытжана Сагинтаева.

«Дело в том, что улица аль-Фараби предусмотрена под скоростной режим на 80 километров (в час – V). Она до этого была (80 км/ч – V). Дело в том, что практически на этой улице нет светофоров и нет левых разворотов. По международным стандартам, по тому, как изначально эта улица строилась, нет препятствующих ограничений. Я считаю, что аким принял решение правильное», - сказал Тургумбаев.

Напомним, что с сегодняшнего дня на ВОАД и проспекте аль-Фараби возвращена разрешенная скорость 80 км/ч. 15 января этого года при Бауыржане Байбеке она была снижена до 60 км/ч с целью снижения аварийности в городе и стабилизацией дорожной обстановки. Однако новый аким Бакытжан Сагинтаев решил вернуть 80 км/ч. В акимате заявили, что к ним с этой просьбой поступало множество обращений со стороны горожан и автолюбителей, и «фактически администрация города находилась под общественным давлением».

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