Стартовал прием заявок на участие во втором потоке программы Umay Boost

Частный фонд MamaSpace и нетворкинг-бюро Pipl объявили о начале приема заявок на участие во втором потоке обучающей программы Umay Boost.

Программа направлена на развитие женщин-предпринимателей, раскрытие их потенциала, масштабирование их бизнес-стратегий. Обучение рассчитано на 3 месяца и состоит из трех 4-дневных модулей в полном отрыве от производства (3 трансформационных модуля на тему лидерства, масштабирование бизнес-мышления, управление энергией).

В первом потоке в апреле-мае 16 женщин-предпринимателей в ходе обучения подготовили собственные бизнес-стратегии и начали применять полученные методики и инструменты на своих предприятиях.

«Программа помогает предпринимателям выйти на новый уровень – определить цели компании, построить бизнес-модель. Именно за этим сюда и пришли участницы – руководители и собственники бизнеса – вырасти как в личностном, так и в профессиональном плане. Участвуя в программе, мы получили знания и, считаю, что результат от полученных знаний будет зависеть от нас самих», - отмечает участница первого потока, директор магазина «12 месяцев» Майра Карыбаева.

Второй поток пройдет обучение в сентябре-ноябре. Подать заявку можно на сайте проекта.

Umay Boost реализуется при поддержке компании «Шеврон» и носит социальный характер: женщины участвуют на бесплатной основе после прохождения конкурсного отбора. Выделяется 16 грантов на обучение. Участие в проекте могут владельцы и руководители частных предприятий со всего Казахстана. Подробнее об условиях участия и критериях отбора, результатах первого потока программы читайте на официальном сайте проекта — boost.umay.be.